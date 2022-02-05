В Украине - рекорд по зарплатам. По данным Госстата, за декабрь прошлого года средняя зарплата по стране выросла сразу на 3 100 гривен или на 21,5%, почти до 17,5 тысяч гривен.

В Киеве зарплаты еще выше - около 26,8 тысяч, то есть, почти тысяча долларов. И это без учета "конвертов" - только официальные выплаты.

Впрочем, зарплатный рекорд на кошельках большинства украинцев не отразился.

По словам эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, средние зарплаты по рынку в прошлом году, если и выросли, то совсем незначительно. Усредненное предложение по вакансиям в декабре — 12,8 тысяч гривен, а в ноябре было чуть больше 12 тысяч. Это меньше, чем хотят получать соискатели. По резюме средний зарплатный запрос - около 13,4 тысяч. При этом рекрутеры считают действительно реальные зарплаты - то, что человек получит на руки.

Откуда тогда зарплатный рекорд от Госстата?

"Скорее всего, достаточно высокая средняя цифра появилась с учетом огромных зарплат чиновников и топ-менеджеров государственных предприятий Тем более, что декабрь как раз богат на разного рода премии и годовые выплаты", - говорит глава профсоюза предпринимателей и промышленников Наталия Землянская.

Действительно, ежегодно по статистике в декабре зарплаты гораздо выше, чем в ноябре (в Украине средняя зарплата за ноябрь составила 14,2 тысячи гривен) и в январе-феврале. Сказывается выплата премий.

Но в последнее время на это же наложился еще один фактор - колоссальный рост зарплат госчиновников и руководителей госкомпаний. Причем особо он заметен как раз в декабре, когда эти лица выписывают себе огромный премии, чтоб освоить неизрасходованные остатки бюджетных средств (при переходе в следующий год они автоматически списываются со счетов).

Об огромных зарплатах начальства в госсекторе пишет и киевский бизнесмен Павел Себастьянович.

"Средняя зарплата по стране говорит только о том, что доходы чиновников и топов госпредприятий, госбанков, коммунальных предприятий давно перевалили за сотни тысяч гривен. Доходы руководителей Нафтогаза, Ощадбанка, Приватбанка, министерских работников, работников соцфондов и всевозможных контролирующих структур в сотни раз выше, чем доходы рядовых граждан. Вот свежий пример: "Глава АМКУ хочет получать гарантированный оклад 215 тысяч гривен плюс надбавку за выслугу плюс еще 215 тысяч гривен плюс премия в соответствии с личными заслугами (что это такое непонятно) плюс помощь на оздоровление еще 215 тысяч плюс премия на социально-бытовые потребности еще в 215 тысяч гривен". Когда один чиновник зарабатывает 860 тысяч в месяц, а сто рядовых граждан получают по 8 тысяч, то средняя зарплата у них - 16425 гривен. Достаточно одному проценту населения запустить руки в бюджет, чтобы средний уровень доходов вырос на невиданную для Украины величину в 600 долларов", - написал на своей странице в Фейсбуке Себастьянович.

Он также приложил копию зарплатной ведомости главы сельсовета из Винницкой области, из которой следует, что тот получил в декабре почти 192,5 тысяч гривен.

При том, что должностной оклад у него - всего 6.5 тысяч, то есть, минималка.

"До этого я постил такие же доходы небольших начальников райотделов пенсионного фонда и других социальных фондов. Везде одна и та же картина. Стремление начислить себе сотни тысяч гривен на любой должности. Ограничений не существует", - добавил Себастьянович.

Разбирались, что на самом деле происходит с зарплатами в Украине и каков «вклад» чиновников и руководителей госпредприятий в зарплатные рекорды страны.

Откуда взялся зарплатный рекорд

По данным Госстата, в декабре средняя зарплата по стране выросла на 21,5% и составила 17453 гривны. Для сравнения: в ноябре - около 14,3 тысяч.

Самый высокий уровень зарплат в Киеве - 26759 гривен, самый низкий - в Кировоградской области (13 331 гривна).

В разрезе отраслей самые высокие зарплаты в декабре были у специалистов по финансам и страховой деятельности (порядка 31,3 тысяч), информации и телекоммуникаций (29,9 тысяч). Меньше всего получили работники общепита и отелей - 9710 гривен.

То есть, средняя зарплата по стране - 600 долларов, а в Киеве и вовсе около тысячи долларов.

Впрочем, картинка Госстата расходится с реальностью.

По словам Пашкиной, зарплаты по рынку хоть и растут, но несущественно. В среднем работодатели предлагают около 13 тысяч гривен. Глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба говорит, что по "Укрзализныце" зарплаты выросли на 10% и остаются мизерными. К примеру, машинист получает около 15 тысяч. "Поэтому многие увольняются и едут на заработки в Польшу", - отмечает Скиба. "Зарплаты растут, но небольшими темпами - порядка 10-15%. Повышать больше мы не можем", - добавил глава швейного концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что больше всего за прошлый год выросли зарплаты у работников, за которых наши работодатели конкурируют с польскими (строители, водители и др).

"К примеру, водители у нас уже в дефиците, меньше 35 тысяч дальнобойщику можно даже не предлагать, ведь в той же Польшу он может претендовать на 2-2,5 тысячи евро. По этим категориям рабочих зарплаты будут расти и в 2022 году. По остальным - на процент инфляции", - отмечает Пендзин.

Также, по его словам, был перерасчет зарплат, связанный с повышением минималки до 6,5 тысяч. Соотвественно вырос оклад по единой тарифной сетки для первого разряда — до 2 893 гривен (ранее был .2670 гривен).

Всего в Единой тарифной сетке 25 разрядов и по каждому пересчитали оклады, исходя из минимального (по коэффициентам о от 1,09 для второго разряда до 4,51 для 25-го). То есть, оклад для работника 25 тарифного разряда - 13047 гривен вместо прежних 12042 гривен.

"Добавьте к этому еще 13 зарплату, разного рода премии. Это повлияло на общую официальную статистику", - говорит Пендзин,

Впрочем, как видно, зарплаты по Единой тарифной сетке выросли не очень существенно - максимум на тысячу гривен. При этом по стране достаточно большая задолженность по зарплатам - на 1 января этого года порядка 3,2 млрд гривен.

Землянская считает, что общую зарплатную картинку сильно приукрасили зарплаты чиновников и работников госпредприятий.

Сколько получают чиновники

Миллионные зарплаты топ-менеджеров и членов набсоветов госкомпаний для Украины явление далеко не новое.

"Зарплатной формулы там попросту нет - суммы устанавливает набсовет и правительство не может на них никак повлиять", - говорит Землянская.

Но в последнее время пошел активный рост зарплат чиновников.

Мы уже писали, что благосостояние многих госслужащих заметно повысилось. Причем, сравнительно неплохо получают даже специалисты среднего звена. По министерствам и ведомствам специалисты отделов могут рассчитывать примерно на 20-30 тысяч, а руководители отделов получают по 35-45 тысяч и больше.

Правда, ситуация сильно разнится, в некоторых ведомствах зарплаты по-прежнему маленькие, буквально на уровне минималки, - говорит. Пендзин.

Почему такая разница в зарплатах? По словам Пендзина, базовый в зарплате - должностной оклад, который зависит от категории госслужащего.

Таких категорий всего три - А, Б и В. Но в каждой есть еще по две три подкатегории (к примеру, А1, А2. Б1, Б2, Б3 и т.д).

Самая низкая категория В3. В нее входят должности специалистов. Главные специалисты имеют ранг В1, руководители самостоятельных структурных подразделений - Б1, руководители госорганов - А1.

Самый низкий должностной оклад у специалистов категории Б3 - на уровне 2 прожиточных минимумов или 4962 гривны на декабрь 2021 года. По сравнению с июнем-октябрем, он вырос на 204 гривны.

Для категории А1 должностной оклад - 37800 гривен в месяц. На такие деньги могут рассчитывать руководители госорганов. Их замы имеют оклад 34,1-35,9 тысяч, руководители департаментов - 15,9-20,7 тысяч и т.д.

"Но, кроме окладов, есть еще целый ряд разного рода доплат. К примеру, за выслугу лет, интенсивность работы, особенные заслуги, научные степени и другие. Плюс - материальная помощь и премии, которые могут достигать 40-60% от оклада и больше. Еще одна хитрость - премии, которые выплачиваются по итогам года из средств, сэкономленных по фонду оплаты труда. К примеру, если по штатному расписанию в министерстве 500 вакансий, а реально работает 350 человек, остальные деньги можно поделить в качестве премий. Понятно, что больше всего доплат и премий получают руководители", - рассказал нам Пендзин.

К примеру, в зарплатной ведомости сельского головы из Винницкой области при должностном окладе в 6545 гривен доплата за ранг составляет 381,8 гривен, за выслугу лет 1731,6 гривен (25%), просто надбавка (без указания за что именно) - 4329,6 гривен, доплата за научную степень 327,3 гривен (5%), материальная помощь на оздоровление — 48225 гривен и такая же помощь на решение социально-бытовых вопросов, отпускные - около 21,5 тысяч, премия ко Дню местного самоуправления — 48225 гривен плюс просто премия, без привязки к дате - еще около 13 тысяч. Итого получилось 192, 2 тысячи гривен.

Но это копейки, по сравнению с заработками высокопоставленных столичных чиновников.

К примеру, заместитель главы НАБУ Анатолий Новак получил за январь 1,2 млн гривен.

Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит "засветил" в декабре зарплату больше 14,7 млн. Именно такая сумма отражена в изменениях в его декларации на сайте НАЗК. Впрочем, в декларации, заполненной 31 января он указал зарплату, полученную в Нацагентстве в 2021 году в размере 1,36 млн. То есть, не исключено, что он просто ошибся в декларации.

"Суммы надбавок и премий могут быть очень серьезными. Да и в целом фонд оплаты труба в государственном секторе превышает показатели коммерческих компаний", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Формально размер доплат регламентирован. К примеру, за выслугу лет - 25% от оклада, за научную степень -5% и т.д. Но общую сумму можно накрутить за счет многочисленных премий буквально с потолка. Как, к примеру, премия ко Дню местного самоуправления для сельского головы с Винничины почти в 50 тысяч.

Не удивительно, что о зарплатах чиновников ходят легенды. И их доходы в целом могли повлиять на цифры средней зарплаты по стране.

Урежут ли зарплаты госслужащим?

Недавно в Раде зарегистрирован законопроект №6497, которым предлагается ограничить максимальный уровень зарплат в госсекторе.

Для работников учреждений и организаций, которые получают зарплаты за счет средств государственного или местного бюджетов. Максимальную планку предлагают установить на уровне 10 минималок, то есть, 65 тысяч гривен. Это уже с учетом всех премий, надбавок и поощрительных выплат.

Для работников государственных и коммунальных предприятий - такая же максимальная зарплата, но могут быть еще доплаты в рамках 20% от прибыли, перечисленной в госбюджет.

При этом минимальный должностной оклад предлагается установить на уровне минималки, а не прожиточного минимума, как сейчас.

"В Украине сложилась абсурдная ситуация с оплатой труда руководителей государственных монополий, руководства и чиновников центральных и местных органов исполнительной власти. Соотношение между максимальной и минимальной заработной платой в одном учреждении достигает 400 раз. Руководители государственных органов получают заработные платы даже значительно большие, чем на аналогичных должностях в ЕС", - говорится в пояснительной записке.

Дадут ли этому проекту ход в Раде - вопрос открытый. Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", оценивают шансы на его принятие весьма скептически.