Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Сергей Квит в январе текущего года получил самую большую заработную плату среди украинских чиновников - 14 млн 737 тыс гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале НАПК.

Указано, что 14 января он получил 14 млн 737 тысяч гривен заработной платы в Нацагентстве по обеспечению качества высшего образования. Эта сумма указана уже с учетом сборов и налогов. За какой период он получил такую зарплату не указано.

Стоит отметить, что несколько дней назад Квита избрали ректором Киево-Могилянской академии, поэтому есть вероятность, что 15 млн грн он получил в связи с увольнением.

Напомним, что Квит был министром образования в правительстве Арсения Яценюка в 2014-16 гг.

Рекордсменом по зарплатам среди руководителей государственных банков по итогам декабря стал глава "Укргазбанка" Андрей Кравец, который получил более 13 миллионов гривен зарплаты.

Также сообщалось, что председатель правления АО НОТУ Николай Чернотицкий за полгода получил зарплату в миллион гривен.

Ранее "Страна" писала, что мовному омбудсмену Креминю в декабре начислили 137 тысяч гривен зарплаты.