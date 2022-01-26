В декабре мовному омбудсмену Тарасу Креминю начислили 137 тысяч гривен зарплаты. Это в 10 раз больше, чем его должностной оклад, размер которого составляет 13 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на информацию секретариата уполномоченного по защите государственного языка пишут "Украинские новости".

За декабрь Тарасу Креминю начислили 137 053 гривны. Из них должностной оклад - 12 954 гривны, надбавка за выслугу лет - 1 943 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 695 гривен, премия за ноябрь - 52 500 гривен, премия за декабрь - 45 340 гривен, отпускные - 11 381 гривна, индексация - 238 гривен.

Сколько мовный омбудсмен получил после удержания обязательных налогов и сборов не уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на начало сентября 2021 года секретариат мовного омбудсмена Тараса Креминя со времени своего создания летом 2020-го уже обошелся Украине почти в 17,7 миллионов гривен. В бюджете-2021 на эту структуру было заложено 20,4 млн гривен (13,3 млн гривен - зарплаты).

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен Креминь в октябре 2021 года получил 93 тысячи гривен. При этом 73 тысячи гривен из них Креминь получил в качестве материальной помощи.