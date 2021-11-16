Мовный обмудсмен Тарас Креминь, который призвал к переименованию городов с "русскоязычными" названиями, в октябре 2021-го получил зарплату в 93 тысячи гривен. Она состояла из должностного оклада в 9 тысяч гривен, надбавки за выслугу лет в 1 350 гривен, надбавки за интенсивность труда в 8 820 гривен, отпускные - в 246 гривен, индексации - 159 гривен. А также 73 тысячи гривен Креминь получил в качестве материальной помощи.

Об этом говорится в ответе секретариата уполномоченного на запрос на запрос журналистов, передают "Украинские новости". При этом фактическая сумма, полученная уполномоченным по защите государственного языка после удержания налогов, не указана.

Напомним, по данным на 15 сентября, секретариат мовного омбудсмена Тараса Креминя со времени своего создания летом 2020 года обошелся Украине почти в 17,7 миллионов гривен. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен Креминь заработал в июле почти 90 тысяч грн. Это в 1,5 раза больше, чем зарплата Шмыгаля.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен призвал всех недовольных законом об украинизации уезжать из страны.