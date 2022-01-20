Денис Шмыгаль получил около 70 тысяч грн за декабрь. Фото: пресс-служба Кабмина

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) не предоставило копию контракта с шеф-редактором правления общественного телевещателя "Суспільне" Зурабом Аласанией. В то же время, по данным журналиста Максима Кречетова, его ежемесячная зарплата составляет 184 тысячи гривен. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль за декабрь получил 68,8 тыс. грн, что в почти 2,7 раз меньше заработной платы Аласании.

Об этом со ссылкой на ответ НОТУ сообщают "Украинские новости".

По данным издания, НОТУ не предоставило копию контракта с Аласанией, ссылаясь на его отсутствие и непредусмотренность законодательством Украины.

"...Сфера применения контракта определяется законами Украины. Законами Украины не предусмотрена возможность заключать контракты с шеф-редакторами.

Поскольку на сегодняшний день запрашиваемая информация о предоставлении контракта с шеф-редактором по стандартам вещания АО "НОТУ" Зурабом Аласанией...не была создана, отсутствуют законные основания для удовлетворения Вашего запроса на получение публичной информации...", - говорится в ответе.

Отметим, сейчас бывший глава правления НОТУ Зураб Аласания, полномочия которого как председателя правления "Суспильного" закончились в мае 2021 года, работает на должности шеф-редактора по стандартам вещания.

Какую зарплату получает Зураб Аласания

Вместе с тем, в ноябре прошлого года Максим Кречетов сообщил, что по предложению правления АО "НОТУ" ("Суспільне ТБ") ежемесячная заработная плата шеф-редактора по стандартам вещания будет составлять 184 тысяч гривен.

Какую зарплату получает Зураб Аласания

При этом, по данным издания, заработная плата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за декабрь составила 68,8 тысяч гривен.

Должностной оклад главы украинского правительства составил 50 015 грн, командировочные - 18 796 грн. Сумма денег, начисленная Шмыгалю в последний месяц 2021 года, составила 68 811 гривен. Сумма удержанных налогов - 13 418 гривен.

Фактическая сумма, которую получил глава Кабмина, после удержания налогов и сборов, составила 55 393 гривны.

Ранее мы писали, что зарплата секретаря СНБО Данилова за декабрь составила почти 100 тысяч гривен.

Также сообщали, омбудсмен Денисова за месяц получила 160 тысяч грн зарплаты.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться