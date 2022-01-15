Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 30-летия создания Управления государственной охраны (УГО) и заслушал доклад о ее концепции развития, а также пообещал повысить сотрудникам заработную плату.

Об этом сообщает сайт главы государства в субботу, 15 января.

Владимир Зеленский назвал повышение заработной платы работникам УГО одной из главных целей.

"Все это, а также техническое обеспечение на новом уровне – это три главных вещи, которые должны появиться в жизни Управления государственной охраны Украины", - заявил президент Украины.

Кроме того, Зеленский пожелал работникам Управления государственной охраны и их семьям крепкого здоровья, спокойствия, мира и благополучия и вручил сотрудникам государственные награды и сертификаты на служебное жилье.

Ранее "Страна" сообщала, что министр внутренних дел Денис Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителям, пограничникам, сотрудникам Нацгвардии и работникам миграционной службы с февраля.

Кроме того, мы писали, что с 2023 года военные в Украине будут получать вдвое больше минимальной зарплаты.

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