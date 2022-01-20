В Украине появился чемпион по зарплатам среди руководителей государственных банков по итогам декабря. Глава правления "Укргазбанка" Андрей Кравец за декабрь 2021 года получил 13,3 млн гривен "чистыми" (до вычета налогов - 16,6 миллионов).

Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на данные на сайте банка.

К слову, на втором месте среди самых дорогих для украинцев руководителей госбанков - глава правления "Привата" Герхард Бьош, у него в декабре зарплата составила 1,9 млн грн, но она выглядит очень скромной на фоне заработков руководителей Укргазбанка.

В частности недалеко от своего шефа ушел и его первый зам главы "Укргазбанка" - Александр Дубровин, который ха декабрь получил 9,738 млн грн.

Еще 5 членов правления "Укргазбанка" получили суммы по 6,4-6,5 млн гривен. Одному из членов правления досталось лишь 0,9 млн гривен.

Напомним, государство в лице Министерства финансов владеет 94,9409% акций Укргазбанка.

Как сообщалось, высшее руководство НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, когда компания понесла убытки суммой почти $700 миллионов (около 19 миллиардов гривен), получало многомиллионные бонусы. На тот момент глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в прошлом году получил $12,7 миллионов компенсации (примерно 346 миллионов гривен).

Ранее мы сообщали, что в Нацполиции рассказали, как будут повышать зарплату правоохранителям. С февраля поднимут лишь на 10%. Также мы разбирались, как на самом деле будут повышать зарплаты медикам и хватит ли на это денег.