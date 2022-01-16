Повышение зарплаты сотрудникам Национальной полиции будет проходить в несколько этапов. Первый из них начнется с 1 февраля. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает "Дом".

По его словам, с 1 февраля украинским силовикам поднимут оклад на 10% для всех категорий. Кроме полиции, повышение коснется спасателей, пограничников, нацгвардейцев и пограничников.

Клименко также рассказал, что в прошлом году из ведомства уволились 13 тысяч человек. Причиной стала низкая заработная плата.

В то же время министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что на сегодняшний день зарплата в Национальной полиции составляет 12-16 тысяч гривен с надбавками и выплатами за выслугу лет. Поэтому вопрос о повышении зарплаты назрел.

"Мы работали над этим вопросом и с правительством, и с парламентом, и заручились поддержкой президента Украины. Поэтому мы имеем консенсус в договоренностях всех сторон, что в начале года постепенно сделать первый шаг, чтобы уровень заработной платы и условия службы хотя бы немного улучшились", - сказал замминистра МВД Мэри Акопян.

"Страна" рассказывала еще в декабре, что среди сотрудников МВД зреет бунт из-за невыплат положенных им надбавок и премий.

Позженаша информация подтвердилась. В городе Токмак Запорожской области 30 местных полицейских написали заявления об увольнении. Это 90 процентов личного состава управления. Случай в Токмаке говорит о нарастающих проблемах в украинской полиции.

"Страна" выяснила, что происходит в МВД и почему оттуда бегут сотрудники.