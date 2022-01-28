Председатель правления АО НОТУ Николай Чернотицкий за полгода получил заработную плату в размере более 1 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе НОТУ на информационный запрос журналистов, передают "Украинские новости".

"...предоставляем информацию о заработной плате председателя правления АО "НОТУ" Чернотицкого Н.Н. по месту работы с учетом налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВС) 1,5%) с 14 мая по 31 декабря 2021 года (помесячно):

май – 63 410,72 гривен;

июнь – 134 011,75 гривен;

июль – 126 077,19 гривен;

август – 141 504,19 гривен;

сентябрь – 140 033,75 гривен;

октябрь – 116 257,94 гривен;

ноябрь – 181 873,77 гривен;

декабрь – 340 926,88 гривен", - говорится в ответе.

Также есть информация, что с 1 января Чернотицкому, согласно контракту, подняли зарплату до 250 тысяч гривен в месяц.

Напомним, Шеф-редактор "Суспильного" Аласания получил почти в три раза большую зарплату, чем Шмыгаль. А мовному омбудсмену Креминю в декабре начислили 137 тысяч гривен зарплаты. Это в 10 раз больше его оклада.

Ранее "Страна" писала о том, что глава "Укргазбанка" получил рекордную среди руководителей госбанков зарплату - 13,3 млн грн в месяц.

Также мы сообщали, что в Нацполиции рассказали, как будут повышать зарплату правоохранителям. С февраля поднимут лишь на 10%.