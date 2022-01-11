Комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц наблюдательного совета НОТУ наградил премией руководящих сотрудников команды "Суспильного": председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николая Чернотицкого премировали в размере одного должностного оклада. Кроме того, членов правления НОТУ Татьяну Кисельчук и Дмитрия Хоркина наградили в размере одного должностного оклада; членов правления Ярослава Лодыгина и Родиона Кочубея – в размере 0,5 должностного оклада.

Об этом говорится в протоколе заседания, который опубликован на корпоративном сайте "Суспильного".

Накануне заседания Комитет по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц наблюдательного совета НОТУ заслушал всех членов правления с самооценкой их проделанной работы в течение года, а также провел собственное оценивание работы правления, предоставил рекомендации каждому члену правления и рекомендовал наблюдательному совету на основании результатов ежегодной оценки правления НОТУ премировать должностного оклада: членов правления Татьяну Кисельчук и Дмитрия Хоркина – в размере одного должностного оклада; членов правления Ярослава Лодыгина и Родиона Кочубея – в размере 0,5 должностного оклада.

Члены наблюдательного совета голосовали за выплату премии председателю правления и каждому члену правления.

Николай Чернотицкий заявил на заседании наблюдательного совета о том, что на сегодняшний день должностной оклад председателя правления НОТУ составляет 189 тысяч гривен. В декабре 2021 года он получил 340 926,88 грн.

"Общий объем выплаченных средств членам правления АО "НОТУ" по месту работы после налогообложения (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 18% и военный сбор (ВЗ) 1,5%) составил 1 275 830,57 грн", в "Обнародовании информации о структуре , принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага председателя и членов правления АО "НОТУ" за декабрь 2021 года на корпоративном сайте "Суспильного".

Ранее мы сообщали о том, что в НСЖУ призвали к публичному обсуждению давления ОП на редакцию канала "UA:Перший". Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал ситуацию, заявив, что давление власти на редакционную политику СМИ является недопустимым.

Между тем, также мы писали о том, что после того, как ведущая ток-шоу на "UA:Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на журналистов, редакция "Суспильного" выступила с официальным заявлением, в котором напомнила, что "Общественное вещание" является крупнейшей независимой медиакомпанией в Украине, которая не зависит от олигархов и политиков, не обслуживает никакие государственные органы или политические структуры.