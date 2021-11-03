После скандала с заявлением ведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук о давлении со стороны Офиса президента это СМИ попало в немилость к властям. Для начала они решили наказать его рублем.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", ссылаясь на распоряжение Кабмина "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству культуры и информационной политики на 2021 год".

На заседании 3 ноября правительство забрало у телеканала 1,95 миллиона гривен, чтобы покрыть задолженность по зарплате работникам Книжной палаты им. Ивана Федорова.

"Согласно части восьмой статьи 23 Бюджетного кодекса Украины осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству культуры и информационной политики на 2021 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов государственного бюджета на сумму 1950 тыс. гривен путем уменьшения объема расходов потребления по программе 3802080 "Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - сказано в документе, который должен подписать Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" приводила комментарий замглавреда нашего издания Светланы Крюковой по поводу скандала с давлением Банковой на СМИ.

Мы также сообщали о требовании НСЖУ публично обсудить давление Офиса президента на редакцию канала "UA:Перший".