В связи с нагнетанием в западной прессе и политических кругах истерии по поводу "вторжения России в Украину" в США провели опрос относительно возможных ответов на российскую агрессию. Он показал, что только 34% американцев могут найти Украину на карте. И такие люди с большей вероятностью поддержат жесткую позицию против России.

Опрос провела компания Morning Consult.

Интересно, что Россию смогли найти на карте почти 3 из 4 человек.

С двузначным перевесом избиратели, которые могли найти Украину на карте, чаще, чем те, кто не мог, выступали против уступок России (вроде обещаний не брать Украину в НАТО и сократить военное присутствие Альянса в Европе). Из 46 процентов респондентов, определивших местонахождение Украины, были против сокращения размещения американских ракет на континенте, по сравнению с 33 процентами тех, кто хуже ориентируется в бывших республиках СССР.

Почти три четверти сумевших найти Украину, заявили, что поддержат исключение России из международной банковской системы SWIFT, если та снова вторгнется в соседнюю страну, - по сравнению с 62 процентами тех, у кого плохо с географией. А 65 процентов заявили, что поддержат остановку "Северного потока - 2" (по сравнению с 51 процентом в другой группе).

Голоса разделились поровну по вопросу о том, должны ли США направить дополнительное оружие Украине во время переговоров с Россией, направленных на урегулирование напряженности: 41 процент за и 42 процента против.

29% заявили, что США следует отправить больше войск в Европу, если Россия вторгнется в Украину, даже если это будет сопряжено с риском для их жизни. Столько же поддержали дальнейшее развертывание только в том случае, если американские войска не пострадают. И каждый четвертый заявил, что Вашингтону не следует размещать какие-либо дополнительные войска.

Около трех четвертей респондентов заявили, что слышали хотя бы какие-то новости об украинском кризисе.

Таким образом, позицию администрации Байдена поддерживают хорошо осведомленные американские избиратели.

В связи с результатами опроса его организаторы вспомнили фразу, приписываемую Марку Твену: "Бог создал войну, чтобы американцы изучали географию".

Опрос был проведен 7 февраля среди 2005 человек.

Между тем Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в палаточном городке в приграничном районе Польши для того, чтобы организовать эвакуацию граждан США из Украины. При этом эвакуацию американцев из Украины планируют те же военные, что руководили хаотичным бегством из Кабула.

Также США продолжают накачивать Украину оружием. 9 февраля в Киев прибыл очередной самолет с оружием.