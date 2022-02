Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск нового вторжения России в Украину повышается. Такой вывод он сделал на основании якобы угрожающей риторики Москвы.

Заявление Столтенберг сделал в эфире CNN, его опубликовала в своем Твиттере журналистка канала Брианна Кейлар.

"Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, мы имеем историю использования Россией силы против Украины", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Украина - "жертва агрессии" и "вправе на самозащиту".

"Украина - это партнер (НАТО - Ред.), которому мы оказываем помощь. Но только для союзников по НАТО мы имеем совершенно незыблемые, непоколебимые гарантии безопасности, в соответствии со статьей 5 соглашения по коллективной безопасности о том, что нападение на одну из стран-членов повлечет ответ от всего Альянса", - напомнил Столтенберг.

В ответ на уточняющий вопрос ведущей CNN о том, согласен ли НАТО с оценками президента Франции Эммануэля Макрона, что "между Россией и Францией есть темы, в которых мы сходимся" и что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию, Столтенберг сказал, что "еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть" за стол переговоров.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is "going up" amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw