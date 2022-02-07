В воскресенье, 6 февраля, в Киеве прошел "Международный марш единства за Украину" (International Unity March for Ukraine). В нем принимали участие иностранцы, живущие в Украине, и аккредитованные в Киеве зарубежные журналисты.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Всего в марше приняли участие около ста человек. Мероприятие позиционировалось как акт поддержки от экспатов Украине на фоне "угрозы российского вторжения", о которой много пишут в западных СМИ, но которую отрицают как Киев, так и Москва.

Участники марша прошли от памятника Тараса Шевченко к Майдану Независимости. Во время шествия звучали лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" и другие. На Майдане участники марша спели гимн Украины.

Напомним, в субботу в Харькове прошел организованный националистами марш единства. Целью шествие было показать, что Харьков - это украинский город. На марш вышли около пяти тысяч человек.

Стоит отметить, что в то время как западные СМИ продолжают писать об "угрозе российского вторжения", в Киеве призывают не паниковать. Глава МИД Украины призвал не верить "апокалиптическим прогнозам".

Как связано нагнетание темы "вторжения России в Украину" с выборами в Конгресс США, подробно разбиралась "Страна".