Раздуваемая Вашингтоном военная истерия вокруг Украины, по мнению экспертов, может быть связана с предстоящими этой осенью промежуточными выборами в Конгресс США, которые могут определить судьбу правящей Демпартии во главе с Байденом и повлиять на избрание следующего президента.

Украинскую карту, считает часть экспертов, в Белом доме могут использовать как козырь в избирательной кампании, на фоне нарастающих внутренних проблем и громкого провала в Афганистане.

Пока же ситуация складывается не в пользу демократов, которым многие прочат потерю контроля над обеими палатами Конгресса.

Из-за внутрипартийных разногласий правящая партия безуспешно пытается согласовать ключевые законопроекты, борется с инфляцией, наплывом мигрантов и кризисом в здравоохранении и внешней политике. И заявляет о якобы готовящихся фальсификациях в республиканских штатах.

На прошлых промежуточных выборах, при Трампе, демократы добились перевеса над республиканцами в Палате представителей, но немного уступили им в Сенате. Исправить эту ситуацию Демпартии удалось лишь в январе 2021-го, после второго тура выборов в Джорджии.

Сара Биндер, старший научный сотрудник Института Брукингса, в интервью MarketWatch заявила, что промежуточные выборы этой осенью имеют решающее значение для демократов, особенно с учетом того, что сейчас они "обладают единым партийным контролем в Сенате, Палате представителей и Овальном кабинете".

Поэтому "промежуточные выборы неизбежно станут референдумом об отношении ко всей правящей партии" в контексте вотума доверия американских избирателей демократам.

Разбирались, какие шансы республиканцев и демократов и как судьбоносные промежуточные выборы в США связаны с Украиной.

"Великие выборы для республиканцев"

На выборах в ноябре этого года борьба пойдет за почти четыре десятка мест в разделенном пополам между демократами и республиканцами Сенате и за все 435 мест в Палате представителей.

На перевыборы в этом году идут 15 республиканцев и 13 демократов. Вакантны еще шесть мест (столько сенаторов решили не переизбираться, пять из них - представители Республиканской партии и один демократ).

По прогнозам, ожесточенная борьба ожидается на выборах за четыре места, удерживаемых демократами, и за три - республиканцами. Еще одно место, считают эксперты, отойдет Демпартии в Нью-Хэмпшире, два - Республиканской партии в Огайо и Флориде, но эксперты не исключают серьезной борьбы и там. Таким образом у республиканцев - больше шансов на перевес.

Согласно прогнозам аналитического центра RacetotheWH, демократы и республиканцы идут почти вровень.

"Эти выборы будут чем-то средним между хорошими и великими для республиканцев", - считает электоральный аналитик и редактор Inside Elections Натан Гонсалес.

Решающим в судьбе выборов в Конгресс остаётся и фактор Трампа, рейтинг которого лучше, чем у действующего президента: 41,3% одобряют деятельность Трампа, 53% не одобряют (у Байдена - 41% и 55% соответственно).

Согласно опросу Politico-Morning Consult, Трамп по-прежнему опережает всех кандидатов от своей партии в президентской гонке 2024 года, которая начнется сразу после промежуточных выборов.

"Почти с момента своей инаугурации бывший президент Дональд Трамп является королём Республиканской партии. Как на выборах 2018 года, так и на выборах 2020 года кандидаты, одобренные Трампом, побеждали почти на всех праймериз, в которых участвовали", - пишут аналитики ABC Маккензи Уилкс и Натаниэл Рэкич.

Как пишет журнал Politico со ссылкой на источники, одни из руководителей демократов на партийном мероприятии назвали перспективы на выборах-2022 "ужасными".

"Палата представителей? Скорее всего, потеряна. Сенат? Лотерея", - полагает Politico.

Как демократы готовятся не признавать итоги выборов

В такой шаткой ситуации у демократов уже заговорили о якобы готовящихся массовых фальсификациях в "республиканских штатах".

"Следующий переворот Трампа уже начался. 6 января 2021 года была тренировка. У Республиканской партии Дональда Трампа гораздо больше возможностей сорвать следующие выборы", - пишет Atlantic.

Теперь уже демократы готовятся к непризнанию результатов выборов.

"Да, я думаю, что их легко могут признать недействительными. Представьте, если бы Трампу удалось убедить Пенса не утверждать результаты голосования выборщиков", - сказал Байден на недавней пресс-конференции.

По его словам, на выборах в Конгресс якобы могут быть предприняты "аналогичные попытки".

"Тогда нам придется пересчитывать голоса и выбрасывать те из них, которые засчитывать нельзя", - указал Байден.

По его словам, возможность оспорить итоги промежуточных выборов "напрямую зависит" от того, будет ли в США проведена реформа избирательного права (речь идет о внесенном демократами законопроекте, против которого выступают республиканцы, и шансы на его принятие невысоки).

Дело в том, что в части республиканских штатов ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах.

Демократы заявляют, что это затруднит голосование для определенных категорий избирателей.

"Демократы, оказавшись на пороге первого за пять лет крупного поражения на выборах, уже заранее готовят почву под то, чтобы не признавать неугодные для себя результаты голосования. Первым об этом объявил Байден в канун годовщины своей инаугурации. К нему тут же подключилась Харрис - она отметила, что в Белом доме очень беспокоятся о честности выборов в Конгресс, прозрачно намекая на то, что они вполне могут оказаться нечестными - особенно если демократы на них пролетят. Как известно, партия у власти почти всегда проигрывает на промежуточных выборах. Для демократов это усугубляется, во-первых, тем, что у них очень хрупкое большинство: в пять мест в нижней палате и шаткий паритет 50 на 50 в Сенате. Во-вторых, падающими рейтингами Байдена, которые в последних опросах уже достигли "дна" в 33-34%. В этих условиях они запросто могут потерять обе палаты Конгресса. Демпартия пыталась закрепить свои позиции во власти проведением скандальной избирательной реформы, с внедрением массового почтового голосования по всей стране. Но та на днях провалилась в Сенате. Другая инициатива - с запретом неугодным для демократов "мятежным" кандидатам избираться, под который могут попасть Трамп и до 120 республиканцев, тоже пока не выстрелила. Осознавая своё уязвимое положение, демократы решили заранее пойти ва-банк, делегитимизируя итоги будущих выборов. Мол, возможная победа республиканцев вызвана не ворохом многочисленных кризисов, на которые Байден не способен ответить - а "дискриминацией" избирателей, в первую очередь представителей меньшинств, которым, дескать, не дают голосовать по почте. Соответственно, и любые последствия победы республиканцев также автоматически будут считаться нелегитимными. Например, расследования работы администрации Байдена, неоднократно уличаемой и в нарушениях прав человека (например, узников шестого января), и в коррупционных скандалах. Целый год критикуя Трампа за отказ признавать своё поражение, демократы скоро, не моргнув глазом, займутся тем же самым. В условиях отчаянной борьбы за власть в Вашингтоне любые приличия отброшены в сторону. Ну а деконструкция американской институциональной политики продолжает ускоряться", - пишет телеграмм канал американиста Малека Дудакова.

При чем здесь Украина

На этом фоне эксперты не исключают связи между промежуточными выборами и нагнетанием напряжённости вокруг якобы подготовки вторжения России в Украину (что отрицает и Россия, и Украина).

"Рейтинг Байден продолжает падать, что не может не повлиять на результаты демократов на промежуточных выборах. Претворяя в жизнь обещанные левые идеи, президент аннулировал решения Трампа по экономике и миграции, что вылилось в инфляцию и наплыв беженцев. После увеличения пособий по безработице и доплат за пандемию многие, особенно из сферы услуг, перестали выходить на работу, что еще больше разогнало инфляцию. Учитывая множество внутренних проблем и поражение в Афганистане, администрация Байдена пытается продемонстрировать свою силу, в том числе в украинском вопросе. С другой стороны, акцент на предполагаемой агрессии России и риске большой войны может быть способом отвлечь американцев от более насущных проблем, которые грозят лишить демократов большинства в обеих палатах Конгресса и сказаться на итогах президентских выборов-2024", - сказал "Стране" вашингтонский политолог Питер Стоун.

Главный редактор японского издания Nikkei Asia Шигесабуро Окумура, который предрек демократам "болезненное поражение", считает, что Вашингтон пытается создать образ "безжалостного и неумолимого внешнего врага", в частности, из-за неспособности решить внутренние проблемы.

"Нет никаких сомнений, что Байден решит переложить ответственность за все проблемы американцев на Россию, обвинив Владимира Путина в авторитаризме и угрозе демократии. Также не стоит забывать про риск возникновения новой "холодной" войны, на этот раз между США и Китаем", - считает Окумура.