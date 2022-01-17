На Западе продолжают повторять, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку Запада в конфликте с Россией.

"Если Путин действительно начнет военные действия, то совершенно очевидно, что Украина не получит от Запада значительной военной поддержки", - пишет в своей колонке в Bloomberg известный историк и публицист Нил Фергюсон.

Действительно, 8 декабря, напоминает эксперт, Байден недвусмысленно исключил отправку войск Соединенных Штатов, а Белый дом отложил оказание военной помощи Киеву, опасаясь спровоцировать Путина.

"Парад победы в Полтаве"

"Нет сомнений в том, что многие молодые украинцы готовы с оружием в руках защищать свою страну. Однако без посторонней помощи у них мало шансов. Но, к сожалению, никто, судя по всему, им не поможет", - делает неутешительный для Киева прогоне Фергюсон.

Вокруг сплошная "зрада" - ни в НАТО не берут, ни санкций против "Северного потока - 2" не вводят.

"Украина надеялась, что ее пригласят присоединиться к Плану действий по членству в НАТО на саммите альянса, который состоялся в Брюсселе в июне 2021 года. Но никакого приглашения не поступило... Еще один удар Киеву пришлось пережить в тот момент, когда администрация Байдена отменила санкции против компании, контролирующей строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию стоимостью 11 миллиардов долларов", - констатирует эксперт.

Фергюсон, известный своей критической настроенностью по отношению к российским властям, даже сравнивает Путина с Петром Первым, одержавшим победу над шведами под Полтавой.

"Не удивляйтесь, если его парад победы состоится в Полтаве", - пишет Фергюсон, который вслед за рядом западных СМИ ретранслирует прогноз о "вторжении Путина".

В то же время Фергюсон отметил, что Путину не нужно отправлять в Украину колонны танков. По его мнению, это скорее всего не будет одномоментная атака.

"Полномасштабное вторжение на сушу – только один из его вариантов. Он также может применить морской десант на украинском побережье Черного моря или провести высокоточную бомбардировку и ракетную кампанию по ключевым украинским целям. Он мог бы захватить дополнительную территорию в восточном регионе Украины, увеличив вооружение наемников в этом регионе. Или он может начать масштабные кибератаки, нанеся ущерб украинским коммуникациям и инфраструктуре", - размышляет эксперт о методах "нападения" Путина.

По его словам, последние войны России "были устойчивой, постепенной эскалацией, а не неожиданным масштабными вторжениями".

"Нужно вспомнить события в Грузии в 2008 году, чтобы понять, как выглядит российский блицкриг, но даже он закончился через пять дней и не предусматривал взятие грузинской столицы", - добавил эксперт.

"Остановить расширение НАТО"

В то же время американский Week прочит, что России удастся закрепить свое влияние в Украине и других постсоветских странах и остановить расширение НАТО.

"Путин, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье (в Украине, а также в Грузии и Белоруссии) у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу", - пишет Week.

Издание приводит результаты недавнего опроса YouGov, проведенного по заказу Института Чарльза Коха, который свидетельствует, что только 27 процентов американцев поддержали бы войну с Россией из-за ее вторжения в Украину.

"Неясно даже, сможет ли Европейский союз ввести новые болезненные экономические санкции против России в ответ на такое вторжение - и все это означает, что Путин вполне может победить в своем стремлении остановить расширение НАТО", - прогнозирует Week.