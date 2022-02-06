Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" о возможном вторжении России в Украину.

Об этом Кулеба написал в Twitter сегодня, 6 февраля.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что сегодня ряд западных изданий разразились негативными сценариями в отношении Украины. Так, американская газета The Washington Post сообщила, что "Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней". При этом Киев в случае вторжения "может пасть в течение двух дней". В статье издания утверждалось, что "для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой".

Кроме того, агентство Reuters опубликовало материал с такими же данными по поводу численности российских войск на границе. Также агентство написало, что в случае вторжения РФ могут погибнуть до 25 тысяч украинских военных и до 50 тысяч мирных жителей.

В то же время в Генштабе США заявили, что вторжение РФ приведет к падению Киева за 3 дня и смертям 15 000 военных.

Также мы писали, что недавно агентство Bloomberg по ошибке выпустило фейк о том, что "Россия вторглась в Украину".