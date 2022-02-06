В своей публикации о подготовке "российского вторжения в Украину" агентство Reuters пишет, что "пик замерзания земли наступит 15 февраля". Что, по данным источников издания, "позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью".

Однако прогноз погоды не соответствует информации авторов статьи и их источников. По данным синоптиков, во вторник, 15 февраля, в Киеве ожидается до +3...+6 градусов днем и -1...-3 градусов ночью, что сложно назвать "пиком мороза". В предыдущие дни также будет плюсовая температура.

Напомним, в той же публикации Reuters написали, что США уже подсчитали, какие потери ждут Украину в случае "российского вторжения", о котором западные СМИ пишут последние несколько месяцев. По оценкам Вашингтона, Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих. Потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения - от 25 000 до 50 000 по оценкам США.

Помимо этого, недавно агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о том, что "Россия вторглась в Украину".

Также мы писали, что в Bild описали трехэтапный "план вторжения РФ в Украину".