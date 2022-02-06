Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Марк Милли не согласился с прогнозами западных СМИ, что в случае "вторжения России в Украину" Киев падет за два дня. По его мнению, столица Украины падет за три дня.

Об этом Милли сообщил во время закрытых слушаний в Конгрессе, передает Fox News со ссылкой на источники.

Как заявил генерал, полномасштабное вторжение России в Украину может привести к падению Киева в течение 72 часов и может стоить 15 000 смертей украинских военнослужащих и 4 000 российских военнослужащих.

По данным Fox News, несколько законодателей выразили обеспокоенность тем, что администрация Байдена не отреагировала быстро и не предоставила Украине значительную военную помощь, такую как зенитные и реактивные системы залпового огня.

Представители администрации Байдена, по данным Fox News, в ответ заявили, что поставки значительной военной помощи Киеву могут быть как раз и использованы как повод доя России для вторжения в Украину.

США и ЕС также работают над подготовкой к серьезному кризису с беженцами и мигрантами в случае начала вторжения.

Ранее Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников написало, что США уже подсчитали, какие потери ждут Украину в случае "российского вторжения", о котором западные СМИ пишут последние несколько месяцев. По оценкам Вашингтона, Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих.

Также недавно агентство Bloomberg по ошибке выпустило фейк о том, что "Россия вторглась в Украину".