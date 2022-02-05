В посольстве России в Германии назвали описанный немецким таблоидом Bild трехэтапный "план вторжения РФ в Украину" смесью домыслов и слухов.

Об этом в посольстве заявили в ответ на вопрос Bild.

В российском посольстве пояснили, что описанный журналистами сценарий "вторжения и путча" представляет собой "странную смесь домыслов и слухов", которую "посольство принципиально не комментирует".

Отметим, в публикации, о которой идет речь, Bild утверждает, что в его распоряжении от источников в разведке оказался детальный план вторжения России и последующей оккупации Украины. Российская армия, если верить "источникам Bild", планирует окружить и осадить крупные города страны. Путин, по версии "источников Bild" планирует созвать новый украинский парламент, так называемую "Народную раду". А конечным его планом является создание "союзного государства из современной Украины, Беларуси и России с местными марионеточными режимами по советскому образцу и централизованным управлением из Москвы".

Напомним, в прошлом году Bild опубликовал карту "вторжения России в Украину" с городом Лемберг.

"Страна" писала о том, как реагировали украинцы на предыдущие данные "источников Bild" о российском вторжении.