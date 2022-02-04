4 февраля состоялось официальное открытие зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Сборные стран-участниц прошлись парадом по стадиону китайской столицы. В это время уже начались соревнования, в которых выступили и украинские спортсмены, но первые медали разыграют только завтра.

Не обошелся первый день без скандалов и курьезов. А также попыток устроить политический спектакль из состязаний.

"Страна" собрала самые яркие моменты первого дня Олимпиады в Пекине.

Как прошло открытие

Церемония открытия 24-й зимней Олимпиады прошла на Национальном стадионе Пекина, известном как "Птичье гнездо".

Официальная часть началась с парада стран-участниц под своими флагами. По традиции первыми шли представители Греции - родины Олимпийских игр. Потом по стадиону прошли еще 90 команд-участниц.

От украинской сборной вышли не все спортсмены, поскольку часть из них находятся в удаленных горных олимпийских поселках и готовятся к соревнованиям. Они проходят адаптацию к условиям высокогорья, кроме того, так решили подстраховаться в условиях распространения ковида.

Сине-желтый флаг вынесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и вице-чемпионка Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Делегация украинских спортсменов в Пекине. Фото: НОК Украины

А вот российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) шли не под национальными, а под нейтральным флагом Олимпийского комитета России. Появление национального триколора российским олимпийцам запрещено. Также Россию не упомянули в текстовой трансляции при выходе сборных на парад. Российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Не будет звучать и гимн России. Вместо него на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского.

Российская делегация во время открытия Олимпиады

Не обошлось без экзотики. Звездой церемонии открытия стал представитель Американского Самоа Натан Крамптон. Он нес знамя полуголый, в то время, как другие участники парада шли в пуховиках, поскольку на стадионе было около -5. Фото 36-летнего скелетониста в экзотическом национальном костюме тут же разлетелось по соцсетям. Особенно поклонниц порадовал вид его торса, смазанного кокосовым маслом.

Натан Крамптон на церемонии открытия Олимпиады-2022

Натан Крамптон

Подробнее о церемонии открытия и том, как она прошла, можно в материале "Страны" по ссылке.

Спортивные результаты. Как выступает Украина

Медальный зачет зимней Олимпиады стартует с 5 февраля. На завтра запланировано вручение первых наград в шести видах спорта:

биатлоне,

конькобежном спорте,

лыжных гонках,

прыжках с трамплина,

фристайле,

шорт-треке.

В день открытия, 4 февраля, спортсмены соревновались в керлинге, фигурном катании и хоккее.

Китайская пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун установила первый мировой рекорд 24-х Зимний Олимпийских Игр. Они получили 82.83 балла за свое выступление в короткой программе.

Украинская пара фигуристов София Голиченко и Артем Даренский в короткой программе спортивных пар показали последнее - девятое место (53,60 балла).

София Голиченко и Артем Даренский. Фото: НОК Украины

Александра Назарова и Максим Никитин заняли предпоследнее девятое место в танцах на льду (64,08 балла).

Таким образом Украина оказалась за бортом финала Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурном катанию. В пятерку финалистов украинская команда уже не попадает, независимо от результатов выступления фигуристки Анастасии Шаботовой в одиночном катании. Она выйдет на лед 6 февраля.

Напомним, что открывать выступления украинских спортсменов должен был Иван Шмуратко, но он не смог принять участие в соревнованиях из-за позитивного теста на коронавирус.

Всего Украину на Олимпиаде в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах и трассе.

Скандалы и курьезы первого дня Олимпиады

Первый день Олимпиады не обошелся без разного рода нештатных ситуаций. В том числе, связанных с Украиной.

Так, вопреки рекомендациям НОК и министерства спорта Украины, которые запретили спортсменам общаться со СМИ на русском и делать фото с россиянами фигурист Максим Никитин пообщался с журналистом из России на русском языке. Он прокомментировал полученные рекомендации говорить во время Олимпиады публично или на украинском или на английском языках.

""Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, (получают - Ред.) адекватные ответы", - сказал фигурист.

То есть он предпочел говорить на русском языке в отличие от другого украинского фигуриста Ивана Шмуратко, который днем ранее отвечал на вопросы журналистов из России на английском.

Этому подивились даже западные СМИ. В эфире Eurosport, показывая шествие украинской сборной, дали реплику: "Министерство спорта рекомендовало украинским спортсменам не стоять близко к русским, и не делать заявлений на русском языке. Это удивительно".

Днем ранее на Олимпиаде произошел еще один "российско-украинский конфликт". В зоне для прессы произошла перепалка на английском языке между российским комментатором Дмитриевым Губерниевым и мужчиной в украинской форме.

Губерниев заявил, что случайно задел перегородку, где люди пьют кофе, и извинился. В ответ мужчина в украинской форме начал нецензурно выражаться на английском языке и кричать на него.

Правда, судя по видео, оскорблять мужчину в сине-желтой экипировке начал Губерниев. "У тебя очень странное имя, лузер!", - сказал комментатор, обращаясь к нему. Тот начал показывать в сторону на кого-то и говорить: "Нет, он не лузер".

Тогда Губерниев ответил: "Простите, ваше имя чертов лузер, а фамилия - ублюдок.. А я - Дмитрий, всего хорошего", - сказал россиянин. После этого он ретировался с места, где всё произошло.

По-особому освещали открытие американские медиа. Когда украинские спортсмены-знаменосцы Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова проносили флаг страны на пекинском стадионе "Птичье гнездо", американские репортеры телеканала MNBC переключились на трибуны и показали российского президента Владимира Путина, который присутствовал на церемонии. В это время тот вздремнул в своей ложе.

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины", - сказал комментатор во время картинки.

То есть американские СМИ и здесь не удержались, чтобы не понагнетать на тему "вторжения России".