В пятницу, 4 февраля, украинская сборная на открытии Олимпийских игр прошла под слова комментаторов "Eurosport" и "MNBC", которые решили обсудить в этот момент политическую ситуацию вокруг Украины, а также взаимоотношения нашего государства с Россией.

Об этом стало известно из прямой трансляции Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Знаменоносцы фристайлер Александр Абраменко (победитель Игр-2018) и фигуристка Александра Назарова, а также другие спортсмены во время открытия прошли под слова комментатора "Eurosport" о том, что "министерство спорта рекомендовало им (украинским спортсменам - Ред.) не стоять близко к русским, и не делать заявлений на русском языке. Это удивительно".

А вот американский телеканал "MNBC" решил не только вспомнить о конфликте между Россией и Украиной, а и показать самого президента РФ Владимира Путина в то время, как шло представление украинской сборной. Дремающего главу российского государства показывали 10 секунд.

"За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, конечно, наблюдает весь мир. Россия отправила больше 100 тысяч военных на границы с трех сторон Украины", - говорит комментатор.

Напомним, Министерство спорта Украины порекомендовало украинским спортсменам на Олимпиаде-2022 в Пекине не общаться с прессой на русском языке. Кроме того - избегать совместных фото с россиянами.

Также "Страна" ранее подробно разбиралась, чем важны зимние игры в Китае и чего от них ждать.