В Пекине 4 февраля в 14:00 по киевскому времени пройдет открытие Олимпиады-2022. На церемонии каждую страну представят по двое знаменосцев – мужчина и женщина. Талисманом Олимпиады стала панда Бин Дунь Дунь, которая символизирует гостеприимство и любовь китайцев к другим олимпийцам.

Церемония открытия пройдет на пекинском национальном стадионе, больше известном под названием "Птичье гнездо". Постановкой шоу занимался один из лучших режиссеров - Чжан Имоу. Новым девизом соревнований официально утвержден слоган "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

Соревнования продлятся до 20 февраля. Более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград.

Полное расписание соревнований "Страна" публиковала в отдельном материале. Результаты каждого дня доступны в онлайн-таблице на олимпийском сайте.

"Страна" будет следить за церемонией открытия зимних Олимпийских игр-2022 в онлайн-материале.

15:00 Самая многочисленная команда - из США. 258 человек.

14:56 В "птичьем гнезде" показались норвежские спортсмены, которые пугают абсолютно всех: Йоханнес Клебо и Йоханес Бё, Тереза Йохауг. Легендарные спортсмены, которые претендуют на "золото".

14:55 Сразу за российскими спортсменами на стадионе появились спортсмены из Франции. Здесь самыми сильными называют французского фристайлиста Кевина Роллана и горнолыжницу Тессу Ворле.

14:46 Несколько сборных прошли под музыку Петра Ильича Чайковского и флаг ROC.

Напомним, Россия ОКР на Олимпиаде. Вместо национального флага на спортивных стадионах Пекина будет развеваться флаг ОКР, а вместо гимна прозвучит музыка Чайковского. Причина - нарушение антидопинговых правил.

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв несут флаг.

14:44 Саудовская Аравия впервые примет участие в зимних Олимпийский играх в этом году.

14:40 Испанию представит сноубордистка Керальт Кастельет, которой предстоит сразиться с сильными соперниками из Японии.

13:34 На сцене фавориты соревнований - 217 спортсменов из Канады.

14:33 Представители африканских стран - Нигерии и Ганы.

14:29 За Украину на трибунах болеет украинский олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка.

14:20 Флаг несут фристайлер Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова

14:19 Греки открывают парад атлетов. За ними идут представители Турции, Мальты, Мадагаскара, Эквадора, Ямайки, Бельгии, Германии, Японии, Гонконга, Дании и других.

После Дании на сцене появляется флаг Украины. Всего 9 спортсменов видим на церемонии открытия.

14:18 Пять олимпийских колец появляются из ледяного виртуального куба.

14:13 Прозвучал гимн КНР.

14:10 На сцену вынесли флаг КНР, его передают другим участником в знак единения.

14:08 Салют открытия запустили перед протокольными и церемониальными вещами.

14:06 На сцене графическое действо, символизирующее начало жизни, весну. И переход в другие сезоны.

14:03 Церемония открытия началась

На приветственном видео - история о Китае, национальной кухне, праздниках, спортивных традициях.

13:50 Через 10 минут в Пекине начнется церемония открытия Олимпийских игр-2022. В Пекине в это время будет 20:00 (из-за разницы в 6 часов между китайской и украинской столицами).

13:45 Знаменосцами от Украины станут олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призёр юношеских Игр в фигурном катании Александра Назарова.

13:40 Сегодня в Пекинском олимпийском парке, где пройдет церемония открытия Игр, завершится трехдневная эстафета олимпийского огня, которая стартовала 2 февраля.

В эстафете участвовали 1 200 факелоносцев, самому младшему из которых 14 лет, а самому старшему - 86.

13:35 Так выглядит список основных дисциплин, в которых будут соревноваться участники Олимпиады-2022. Новые соревнования пройдут по бобслею, шорт-треку, лыжному фристайлу, прыжкам с трамплина и сноуборду.

13:30 Онлайн-трансляцию Олимпийских игр украинцы смогут увидеть на медиасервисе Megogo, телеканалах Supersport, TV5, Sanyuka TV, UA:Перший, Eurosport 1, Беларусь 1 и RFI-радио.

По российскому телевидению ответственным за показ Олимпиады-2022 будет телеканал "Россия 1".

13:25 По данным олимпийского сайта, жизнерадостную панду-талисман создал дизайнер из Гуанчжоу - Цао Сюэ. Бин Дунь Дунь означает лед, дружбу и чистоту, а также кого-то крепкого и милого. Не зря панда окружена ледовой оболочкой.

Талисманом Паралимпийских игр стал красный ребенок-фонарь по имени Шуи Рон Рон. Он также готов приветствовать друзей со всего мира. Его имя означает теплоту, дружбу, мужество и настойчивость.

На всех постерах и постах в соцсетях два талисмана располагаются рядом.

Талисманы будут доступны в магазинах по всему Китаю в ближайшие недели.

