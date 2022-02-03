В Китае на XXIV зимних Олимпийских играх, которые стартуют уже завтра, 4 февраля, чемпионам будут дарить шерстяные цветы. Для это сделают 1251 букет из 16 731 цветков.

Об этом пишет Zhihu.

По данным издания, букеты сделаны в традиционной шанхайской технике вязания. Такой подарок состоит из семи различных шерстяных цветов, включая розы, лилии, османтус и зеленые оливки. Каждый цветок был сделан вручную.

Разработала букет наследница традиционной шанхайской техники вязания из шерсти 70-летняя Ли Мэйли.

"Чтобы сплести лепесток розы, требуется 20 минут. Роза состоит из десяти лепестков, трех листьев и одного стебля. На одну розу мастеру нужно потратить не менее пяти часов. Поэтому на полное изготовление букета потребуется 35 часов. На вязание всех букетов уйдет почти 50 тыс часов", - сказала она.

Напомним, Украина будет представлена 45 олимпийцами в 12 видах спорта. Кто входит в состав сборной Украины, можно прочитать здесь.

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