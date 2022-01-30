Бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем".

Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе в воскресенье, 30 января, сообщает "РИА-Новости".

По мнению бывшего президента США, в годы его правления Китай "даже не подумал бы о захвате Тайваня".

"Это даже не обсуждалось мной с президентом Си. И посмотрите, что произойдет после Олимпиады. Я хороший предсказатель. Смотрите, что произойдет сразу после Олимпийских игр с Тайванем и Китаем", - заявил Дональд Трамп.

Ранее мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, назвав неудачным его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, если даже хоть половина распространившихся слухов являются правдой. "Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену): "Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся". Вы можете в это поверить?" – сказал Трамп.

Также "Страна" сообщала, что Китай призвал США принять всерьез и урегулировать озабоченности России в сфере безопасности.