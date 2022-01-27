Министр иностранных дел КНР Ван И поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В центре обсуждения была ситуация вокруг Украины, а также предложения России по гарантиям безопасности. Блинкен указал на угрозы, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины, а Ван И призвал США отреагировать должным образом на озабоченность РФ угрозами безопасности и не "не играть с огнем" по тайваньскому вопросу.

Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

По словам представителя КНР, Китай выступает за решение украинского вопроса на основе Минских договоренностей.

"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьез и урегулированы",- сказал Ван И и добавил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба другому и за счет усиления военных альянсов.

Представитель Китая считает, что необходимо отказаться от менталитета эпохи холодной войны и путем переговоров создать сбалансированный механизм обеспечения безопасности в Европе. Кроме того, Ван И призвал США прекратить играть с огнем по проблеме Тайваня и перестать формировать антикитайские настроения, а также вмешиваться в зимние Олимпийские игры в Пекине.

"Американская сторона в отношении Китая продолжает выступать с ложными обвинениями и совершать поступки. Это вызвало новые потрясения в отношениях между двумя странами",- сообщил китайский министр.

В свою очередь госсекретарь США разъяснил глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины. При этом он отметил, что "деэскалация и дипломатия являются ответственными путями" урегулирования кризиса.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство Китая в РФ назвали новость Bloomberg о просьбе Пекина отложить вторжение в Украину фейком.

Также мы сообщали, что США и Китай оказались на грани военной катастрофы.