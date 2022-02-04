Украинский фигурист Максим Никитин после ритм-танца в командном турнире на Олимпиаде, которая сегодня стартует в Пекине, общался с журналистами на русском языке, несмотря на рекомендации Министерства спорта Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, (получают - Ред.) адекватные ответы", - сказал фигурист.

Отметим, Максим Никитин выступает в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой. Они чемпионы зимней Универсиады 2017 года, бронзовые призёры юниорского чемпионата мира, вице-чемпионы I зимних юношеских Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы Украины.

Напомним, Министерство спорта Украины порекомендовало украинским спортсменам на Олимпиаде-2022 в Пекине не общаться с прессой на русском языке. Кроме того - избегать совместных фото с россиянами.

После этого украинский фигурист - Иван Шмуратко на вопросы журналистов из РФ, которые говорили со спортсменом на русском языке, отвечал на английском. Он добавил, что "на этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском".

"Страна" ранее подробно разбиралась, чем важны зимние игры в Китае и чего от них ждать.