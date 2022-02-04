Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о стычке в зоне для прессы с мужчиной в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют сегодня.

Соответствующее видео появилось в день открытия Игр в пятницу, 4 февраля.

"Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком, начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону", - описал ситуацию Губерниев.

Комментатор считает, что его намеренно провоцировали на физическую агрессию, которую, впрочем, Губерниев не применил.

Отметим, что перепалка между мужчинами произошла на английском языке.

Напомним, в Китае сегодня стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Они пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Более 4 тысяч спортсменов из 95 стран выступят в 15 видах спорта и разыграют 109 комплектов наград. Украина будет представлена 45 олимпийцами в 12 видах спорта.

Сегодня сообщалось, что украинский фигурист Никитин в Пекине ответил журналистам из РФ на русском языке, несмотря на рекомендации Министерства спорта Украины говорить на английском или украинском.

Также "Страна" ранее подробно разбиралась, чем важны зимние игры в Китае и чего от них ждать.