Власти Франции, как и обещали, не присоединились к ряду западных стран, которые объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.

Об этом заявил французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции RTL.

"На Играх будет присутствовать министр-делегат спорта Роксана Марасиняну. Вероятно, ее не будет на церемонии открытия, однако она приедет поддержать наших спортсменов во время Олимпиады", - сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще раньше заявлял, что считает бессмысленной идею дипломатического бойкота Олимпиады, стартующей в Пекине 4 февраля. Дипломатический бойкот означает, что страна не направляет на Игры правительственную делегацию. При этом спортсмены в соревнованиях участие принимают.

Ранее мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине, поскольку в Китае нарушаются права человека.

Позже о таком же решении объявила Австралия. После чего к странам, которые объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине из-за предполагаемых нарушений прав человека в Китайской Народной Республике, которые категорически отрицает официальный Пекин, присоединились Канада и Великобритания.