Немецкий таблоид Bild, который в прошлом году опубликовал карту "вторжения России в Украину" с городом Лемберг, утверждает, что в его распоряжении от источников в разведке оказался детальный план вторжения России и последующей оккупации Украины.

По данным издания, план якобы состоит из трех этапов.

Этап 1. Осада городов

Российская армия, если верить "источникам Bild", планирует после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях окружить и осадить крупные города страны.

После чего в осажденных городах активизируются внедренные разведывательные ячейки и лояльные Путину политики. Им поручено установить в городах "пророссийскую власть", которая впоследствии договорилась бы о капитуляции. Согласно представленному отчету, эта практика будет применяться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины без боевых действий в городе не перейдут под российский контроль.

Этап 2. Созыв "Народной рады"

После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под российским контролем, Путин, по версии "источников Bild" планирует созвать новый украинский парламент, так называемую Народную раду. Она должна будет упразднить Верховную Раду. Из Народной рады возникнет "запасное правительство", которое с тех пор будет править страной под контролем России.

Этап 3. Чрезвычайное положение

Bild так определяет задачу нового пророссийского правительства: "задачей этого органа было бы объявить чрезвычайное положение и реализовать российский план создания лагерей, в которые были бы отсеяны те украинцы, которые показали себя несогласными". Причём, по данным издания, уже составлены списки тех, кто будет отправлен "в лагеря".

Остальная часть населения будет "терроризирована массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб, пока сопротивление российским оккупантам не будет сломлено. Примером может служить подавление движения после выборов в Беларуси в 2020 году".

"Пророссийское полицейское государство" в Украине, по версии Bild, после его создания поставило бы задачу "создать условия для общенационального референдума о присоединении к России". Таким образом, целью Путина будет создание "союзного государства из современной Украины, Беларуси и России с местными марионеточными режимами по советскому образцу и централизованным управлением из Москвы".

Атака, по версии "источников Bild", может начаться в феврале и "не позднее марта". При этом "источники" называют "полное вторжение в настоящее время наиболее вероятным сценарием".

Каких-либо доказательств достоверности подобных данных газета не приводит.

Посольство России в Германии уже отреагировала на эту публикацию, назвав ее "странной смесью спекуляций и слухов".

Ранее "Страна" писала о том, как реагировали украинцы на предыдущие данные "источников Bild" о российском вторжении.

Также мы сообщали, что в МИД РФ в увидели в карте "российского вторжения в Украину" от Bild элементы антисемитизма.