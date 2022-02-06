Администрация президента США Джо Байдена не предоставляет доказательства, которые подкрепляют заявления о событиях в сфере безопасности, а предлагает поверить ей на слово.

Об этом пишет агентство Associated Press.

AP указывает, что представители администрации Байдена не раскрыли, что заставило их сказать, что Россия замышляет операцию под чужим флагом в качестве предлога для вторжения в Украину, и не объяснили свою уверенность в том, что жертвы среди мирного населения вызваны взрывом смертника, а не спецназом США во время рейда в Сирии, в ходе которого был убит лидер ИГИЛ и мирные жители, включая женщин и детей.

Когда администрацию президента Байдена попросили предоставить доказательства, она, как пишет АР, "возразила простым ответом: вам придется довериться нам в этом".

"Ответ администрации был особенно язвительным, поскольку ее представители заявили, что репортеры подкупаются на иностранную пропаганду, даже задавая такие вопросы", - сообщает агентство.

Речь идёт о перепалке представителя Госдепа США Прайса с журналистом Ли на брифинге о том, что Россия готовит операцию "под чужим флагом".

"Страна" приводит этот диалог целиком:

Мэтт Ли: Есть ли у вас какие-то доказательства?

Прайс: Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки.

Мэтт Ли: Утешение?! Я не спрашиваю, какую информацию распространяет российское правительство. Что это, вообще, означает? Я достаточно давно в профессии, чтобы помнить и заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, и заверения в том, что Кабул не падет. Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?

Прайс: Мне жаль, что вам не нравится содержание. Мне жаль, что вы ставите под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства. Информация предается огласке, чтобы сдержать Россию. Если ничего из того, о чем предупреждают США, не случится, то это не значит, что информация не соответствует действительности. Если русские не дадут этому хода, это не является признаком того, что у них не было таких планов.

Мэтт Ли: Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства.

Прайс: Источником этого являются разведданные, которые мы рассекретили. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что "Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней". При этом Киев в случае вторжения "может пасть в течение двух дней".

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