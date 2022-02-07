На фоне нагнетания темы "вторжения России в Украину" наша страна обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный дипломатический источник.

"Если Украина получит от США комплексы THAAD, входящая в него РЛС сможет отслеживать обстановку над существенной частью РФ", - пишет издание.

Справка. THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного перехвата ракет средней дальности, производителем которого является американская компания Lockheed Martin.

О ее роли в публикациях западных СМИ о грядущем российском вторжении заместитель главного редактора "Страны" Максим Минин рассказал в сегодняшнем материале.

Между тем в МИД РФ заявили, что США и Британия выдумали угрозу вторжения Российской Федерации в Украину ради "героической борьбы", с целью совершить провокацию и объявить о своей победе.

Мы также писали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" о возможном вторжении России в Украину.