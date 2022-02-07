Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. По его словам, эта цифра составляет более 1000 тонн.

Об этом глава МИД заявил во время брифинга.

"Украина получает сегодня усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Общий объем за последние недели, месяцы пересек 1,5 млрд. Доставленного оружия - общий вес в более 1000 тонн. Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Они усиливают позицию Украины за столом переговоров", - рассказал Кулеба.

Дипломат добавил, что "рекордные объемы поддержки усиливают позиции украинской стороны за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны России против Украины".

Между тем, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Решение властей он оправдал нежеланием самих немцев.

Также "Страна" спросила у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину и какие страны по их мнению поступают более правильно.