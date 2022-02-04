Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что со следующей недели начнутся поставки оружия из Польской Республики в Украину.

Об этом сообщает "ТАСС".

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши одобрило передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов, которую ранее анонсировал Матеуш Моравецкий.

Также мы сообщали о том, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, но выступил против отправки солдат.

Кроме того, мы сообщали, что генсек Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что у стран НАТО разные взгляды на поставки оружия в Украину.

Между тем, в немецком правительстве полностью исключили возможность поставок летального вооружения Украине. Власти Германии придерживаются позиции, которая делает невозможным экспорт вооружений в кризисные регионы.