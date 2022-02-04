Польша анонсировала поставки оружия в Украину на следующей неделе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что со следующей недели начнутся поставки оружия из Польской Республики в Украину.
Об этом сообщает "ТАСС".
"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу", - сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши одобрило передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов, которую ранее анонсировал Матеуш Моравецкий.
Также мы сообщали о том, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, но выступил против отправки солдат.
Кроме того, мы сообщали, что генсек Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что у стран НАТО разные взгляды на поставки оружия в Украину.
Между тем, в немецком правительстве полностью исключили возможность поставок летального вооружения Украине. Власти Германии придерживаются позиции, которая делает невозможным экспорт вооружений в кризисные регионы.