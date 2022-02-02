Правительство Польши одобрило передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов, которую ранее анонсировал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет Министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - сообщил он.

Отметим, ПЗРК Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) разработан и выпускается польским предприятием ZM MESKO. Он может поражать воздушные цели на высотах от 10 до 4000 м и на расстоянии от 500 до 6500 м от оператора.

Напомним, в "ДНР" готовы обратиться к РФ за военной помощью, если в Украину продолжатся поставки оружия.

Также мы писали о том, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, но выступил против отправки солдат.

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