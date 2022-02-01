В "ДНР" считают, что поставки вооружения в Украину, которое поступает в том числе из США, могут привести к активным боевым действиям на неподконтрольном Донбассе. В случае продолжения поставок "ДНР" готова обратиться к Москве за военной помощью.

Об этом ТАСС рассказал представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин.

"Мы вынуждены констатировать факт, что поставки вооружения из стран НАТО на Украину продолжаются....Считаем, что их поставка Украине, будет способствовать исключительно эскалации конфликта и может привести к началу активных боевых действий", - заявил Басурин.

По его словам, в "ДНР" оставляют за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью в том случае, если в Украину продолжатся поставки летального оружия.

"В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - резюмировал Басурин.

Напомним, за последнее время со стороны "ДНР" множество раз звучали заявления о том, что Киев готовит наступательные операции на неподконтрольном Донбассе. В Киеве все эти заявления опровергают.

Также сообщалось, что в Совфеде России предложили оказать военную помощь "ЛДНР".