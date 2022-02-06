Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, несмотря на просьбу Киева, исключила поставки Германией оружия Украине. Она обосновала это тем, что диалог по урегулированию конфликта в стране продолжается.

Об этом она заявила в интервью медиагруппе "Funke".

"Правительство ФРГ уже давно - и в предыдущие легислатурные периоды - придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию", - сказала она.

Ламбрехт напомнила о предоставлении Киеву 5 тысячах военных касок и той помощи, которую уже оказывает Украине Федеративная Республика. И заявила, что конфликт нужно урегулировать мирным путем.

"Во время конфликта в Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия - НАТО и в Нормандском формате. Поэтому наша задача сейчас - деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем", - заявила немецкий министр.

Также она не исключила, что Германия в свете обострения ситуации вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву.

"В принципе готовы силы для подкрепления, мы сейчас обсуждаем с Литвой, что конкретно имело бы смысл. Каждый в НАТО может на нас положиться", - сказала она.

Отметим, что после того, как Украина отправила Германии письмо с подробным списком желаемого вооружения, в немецких СМИ появилась информация, что ФРГ сама не обладает теми военными ресурсами, которые потребовал предоставить Киев.

Напомним, ранее мы писали, что в правящей партии Германии решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц.