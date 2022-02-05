После того как Украина отправила Германии письмо с подробным списком желаемого вооружения, в немецких СМИ появилась информация, что ФРГ сама не обладает теми военными ресурсами, которые потребовал предоставить Киев.

Об этом пишет издание Welt.

"Украина хотела бы принять на вооружение от Германии "немецкие военные корабли, которые являются одними из лучших в мире" и "самые современные системы ПВО" (в кавычках издание цитирует- слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника - Ред.). Но у самой ФРГ есть потребность в перевооружении. Какая еще помощь может быть, кроме 5000 касок?.. Сейчас это нереалистично, так как оружия нет у самого бундесвера", - пишет "Welt".

Согласно отчету о состоянии вооружений, у ВМС ФРГ слишком мало кораблей, флот нуждается в новых корветах и танкерах. Также, по данным издания, министру обороны Кристине Ламбрехт 7 февраля во время визита в армию будет доложено, что "защита от угроз с воздуха также является вопросом, беспокоящим сухопутные силы". ЗРК Patriot, тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты, принятые на вооружение бундесвера, ожидают замены или модернизации.

По данным издания, "дискуссии об этом идут годами", но денег все время недостает.

"Украине также могут понадобиться боеприпасы, но запасы бундесвера пусты. А на их пополнение потребуется 20 миллиардов евро. Помимо этого, ФРГ самой не хватает бронежилетов, которые нужны Украине", - резюмировали немецкие СМИ.

Напомним, ранее министр обороны Германии пообещал поставить Украине немецкие каски.

Также мы писали о том, что в правящей партии Германии решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии советских гаубиц, некогда принадлежавших ГДР.