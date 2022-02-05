Украина направила в Берлин письмо с подробным списком вооружений, которое она хочет получить от Германии.

Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Киев включил в документ перечень оружия и военной техники, в которых он нуждается: комплексы ПВО средней дальности, переносные зенитно-ракетные комплексы, переносные комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, системы микроволнового оружия, электронные радиолокационные системы, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы.

Впрочем, в Бундестаге речь о поставках вооружений Киеву не ведут. Наоборот, там призывают Украину к сдержанности, когда речь заходит об оружии из ФРГ.

"Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес. В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна", - сказала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью DPA.

По данным агентства, правительство ФРГ ранее отвергало неоднократные требования Украины по поводу поставок оружия.

Напомним, министр обороны Германии пообещал поставить Украине немецкие каски.

Также мы писали о том, что в правящей партии Германии решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Bild описали трехэтапный "план вторжения РФ в Украину".