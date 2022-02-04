Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля, за день до визита в Москву, запланированного на 15 февраля, посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает "DW" со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибудет в Киев с рабочим визитом, после этого немецкий политик посетит Россию, где обсудит с Владимиром Путиным кризис вокруг Украины.

Как сказал сам канцлер, эта встреча уже "запланирована и скоро состоится". По его словам, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать "двойной сигнал".

"Ситуация очень серьезная", - заявил он. Между тем, деталей о переговорах в Киеве Шольц не уточнил.

Ранее мы писали, что на следующей неделе президент Франции Макрон посетит Россию, а потом Украину. Визит в Москву запланирован на 7 февраля, а в Киев - на 8 февраля. Он намерен обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию вокруг Украины.

Также "Страна" сообщала о том, что в Германии большая часть населения, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, против поставок оружия в Украину. При этом многие немцы считают, что Шольцу стоит посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.