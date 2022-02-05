Под Черниговом военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивное обучение по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые ранее Великобритания поставила в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях", - говорится в сообщении.

NLAW - шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета, позволяющая уничтожать бронетанковую технологию противника и наносить удары по целям как по земле, так и в воздухе. Гранатомет одноразовый и работает по принципу "выстрелил - забыл".

Комплекс, разработанный шведской компанией SAAB, весит 12,5 кг и стрельба до 800 м. Время, которое нужно для активации системы и открытия огня, составляет 2-3 секунды.

Напомним, ранее мы писали, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, однако выступил против отправки солдат.

Кроме того, в пятницу, 4 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что со следующей недели начнутся поставки оружия из Польской Республики в Украину.