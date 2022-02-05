Латвии, Эстонии и Литве, которые заявили о намерении поделиться с Украиной оружием, чтобы помочь сдержать агрессию России, придется исключить из списка военной помощи вооружение, изготовленное в Израиле.

Об этом сообщает в субботу, 5 февраля, издание Breaking Defense в статье под заголовком "Чтобы утихомирить Россию, Израиль заявил странам Балтии о блокировке поставок оружия Украине".

Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения, которые ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения производителя.

По информации издания, которое ссылается на свои источники, в декабре прошлого года Израиль предупредил страны Балтии, закупающие его вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Такой шаг может быть связан с тем, что Израиль пытается построить свои отношения с Россией, предположило СМИ.

По данным источников издания, запрет был введен из-за беспокойства тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.

Эстония и Литва в настоящее время используют вариант Spike LR, а Латвия использует варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в который входят учебные ракеты и кейсы.

Министерство обороны Латвии отказалось комментировать информацию издания, объяснив это тем, что "Латвия не планирует поставлять Украине любое вооружение, изготовленное Израилем". В Литве же сказали, что ведут постоянные переговоры с Израилем, но вопрос поставки израильского оружия Украине во время встреч не поднимается.

В израильском Министерстве обороны тоже отказались комментировать вероятный запрет. Однако израильские эксперты говорят, что это все связано с Россией.

"Каждый вид косвенного вмешательства в этот кризис может нанести ущерб особым отношениям между Иерусалимом и Москвой", - пояснил собеседник издания.

Ранее мы писали, что правящие в Германии социал-демократы решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц из бывших запасов ГДР.

Также "Страна" сообщала, что после того как Украина несмотря на это продолжила требовать оружие и отправила Германии письмо с подробным списком желаемого вооружения, в немецких СМИ появилась информация, что ФРГ сама не обладает теми военными ресурсами, которые потребовал предоставить Киев.