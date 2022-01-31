Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал отправить военных инструкторов в Украину. Они станут сотрудничать с инструкторами Канады.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 31 января, со ссылкой на заявление журналистам премьер-министра Латвии.

"Сегодня на заседании правительственной коалиции мы политически договорились, что хотим оказать Украине еще помощь, отправив латвийских военных инструкторов в Украину, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Латвийские инструкторы вместе с канадскими инструкторами помогут усилить помощь, оказываемую Украине", - заявил Кариньш.

Несколькими днями ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине, а также военной помощи, которая будет состоять из "нелетального оборудования" и "поможет противостоять угрозе российского вторжения".

"Еще 60 военнослужащих будут отправлены сразу же, чтобы усилить контингент из 200 военнослужащих, которые уже находятся на местах и ​​помогают инструктировать Вооруженные силы Украины", - заявил Трюдо.

Напомним, что в Министерстве обороны Латвии пообещали восстановить летние лагеря для детей военнослужащих Украины, а также вернуть программу реабилитации для раненых украинских военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне назвали количество американских военных инструкторов из Флориды в Украине. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, около 200 бойцов национальной гвардии американского штата Флорида продолжают миссию инструкторов и советников.

Также мы писали о том, что Великобритания готова эвакуировать военных инструкторов из Украины в случае конфликта с Россией.