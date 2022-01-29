В Министерстве обороны Латвии пообещали восстановить летние лагеря для детей военнослужащих Украины, а также вернуть программу реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Об этом сообщает на пресс-служба оборонного ведомства Латвийской Республики.

На этой неделе во время визита в нашу страну парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блодниеце договорилась возобновить организацию в Латвии летних лагерей для детей украинских военнослужащих.

Отмечается, что в 2022 году летний детский лагерь в Латвии смогут посетить как минимум 60 украинских детей, которые живут в приграничных районах восточной части Украины. Такая программа помощи действовала ранее, однако ее приостановили из-за пандемии Covid-19.

Кроме того, планируется восстановление действовавшей ранее программы реабилитации в Латвии украинских военнослужащих.

Во время визита в Украину Байба Блодниеце встретилась с руководством Минобороны Украины и с представителями ряда военных и невоенных организаций, выразив поддержку дальнейшему сотрудничеству и помощи.

"Уже сейчас Латвия обеспечивает Украину не только политически, но и практически, в том числе оказывая военную поддержку. В этом году мы углубим существующие двусторонние отношения в плане развития военной индустрии, в плане передачи медицинского опыта в военно-полевой сфере, а также в сфере эффективной борьбе с пропагандой и дезинформацией", - сказала Блодниеце.

Помимо этого, парламентский секретарь Минобороны Латвии посетила Донбасс, где передала 25-ю по счету гуманитарную помощь, предназначенную украинским военнослужащим и их семьям, а также пострадавшим от конфликта мирным жителям. В частности: медицинские товары, одежду, обувь, хлеб и товары первой необходимости.

Напомним, 5 января прошла встреча министра обороны Латвии Артиса Пабрикса с послом Украины в стране Александром Мищенко. В ходе переговоров латвийская сторона заявила о намерении поставить Украине оружие. Уже 21 января стало известно, что страны Балтии получили добро от США и отправляют в Украину "Стингеры" и "Джавелины".