В субботу, 5 февраля, в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыл восьмой транспортный самолет с военной помощью. Эта партия является частью новой помощи в размере 200 миллионов долларов, которую США направляют Украине.

О прибытии борта сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в соцсети Twitter.

"В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами составляет 86 тонн!" - написал по-английски в социальной сети министр.

Кроме этого, он напомнил, что с 22 января в Украину из США прибыло уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.

"Продолжение последует", - заверил Резников в конце записи.

Скриншот: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

"Страна" сообщала, что первый самолет с одной из нескольких партий пакета военной помощи от США на сумму 200 млн долларов, выделение которой санкционировал президент США Джо Байден в декабре 2021 года, прибыл в Киев 22 января.

Кроме того, "Страна" сообщала, что США планируют передать Украине до 45 самолетов с вооружением в рамках пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов.

Также мы писали об утверждении министерства обороны Канады о том, что решение тамошних властей насчет отправки боеприпасов в Украину связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.