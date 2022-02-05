Вооруженные силы Канады отправили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Речь идет о нелетальном оружии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

В ведомстве утверждают, что подобное решение связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.

"Минувшей ночью Самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что в самолет загрузили средства индивидуальной защиты, разведывательное и наблюдательное оборудование.

Кроме того, в Украину также вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для обслуживания и использования предоставленного оборудования.

Напомним, Польша анонсировала поставки оружия в Украину на следующей неделе.

Также мы писали о том, что в Минобороны Украины ожидают более 40 самолетов с оружием из США.