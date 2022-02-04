Первые военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу.

Об этом сообщает CBS в четверг, 3 февраля.

По данным телеканала, порядка двух тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство из них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США направляют дополнительные подразделения военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию, чтобы успокоить союзников в Европе.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч солдат из 8,5 тысяч, которых планировали отправить в восточную Европу.

"Страна" сообщала, что в Кремле прокомментировали решение президента США Джо Байдена об отправке в Европу дополнительных войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что США таким образом усиливают напряженность.

Ранее в Кремле уже заявляли, что у России есть причины беспокоиться из-за переброски войск США в Европу.