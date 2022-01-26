Сегодня, 26 января, над водами Черного моря и над территорией материковой Украины Соединенные Штаты Америки усилили радиоразведку. Сейчас над материковой Украиной и вдоль крымского побережья патрулируют сразу четыре американских самолета-разведчика, хотя обычно их число максимум - два.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Речь идет о следующих летательных аппаратах: Boeing RC-135W Rivet Joint.

Boeing RC-135V Rivet Joint.

Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk (Это беспилотник военно-воздушных сил США).

Bombardier Challenger 650 (Его ранее часто можно было заметить во время патрулирования над Черным морем).

Напомним, 24 января у границ России и Украины над Черным морем летал самолет-разведчик новейшего поколения Bombardier Challenger 650 Artemis вооруженных сил США. Уже на следующий день британский разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем.

Также сообщалось, что на прошлой неделе у линии разграничения на Донбассе заметили беспилотник и самолет стратегической разведывательной авиации США.