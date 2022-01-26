Boeing RC-135W Rivet Joint летает над материковой Украиной и Черным морем. Фото: wikimedia

Сегодня, 26 января, над водами Черного моря и над территорией материковой Украины Соединенные Штаты Америки усилили радиоразведку. Сейчас над материковой Украиной и вдоль крымского побережья патрулируют сразу четыре американских самолета-разведчика, хотя обычно их число максимум - два.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Речь идет о следующих летательных аппаратах: Boeing RC-135W Rivet Joint.

Над Черным морем летают самолеты разведки США

Boeing RC-135V Rivet Joint.

Над Черным морем летают самолеты разведки США

Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk (Это беспилотник военно-воздушных сил США).

Над Черным морем летают самолеты разведки США

Bombardier Challenger 650 (Его ранее часто можно было заметить во время патрулирования над Черным морем).

Над Черным морем летают самолеты разведки США

Напомним, 24 января у границ России и Украины над Черным морем летал самолет-разведчик новейшего поколения Bombardier Challenger 650 Artemis вооруженных сил США. Уже на следующий день британский разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем.

Также сообщалось, что на прошлой неделе у линии разграничения на Донбассе заметили беспилотник и  самолет стратегической разведывательной авиации США.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.