У границ России и Украины над Черным морем 24 января летал самолет-разведчик новейшего поколения Bombardier Challenger 650 Artemis вооруженных сил США. А на следующий день британский разведывательный самолет RC-135W пересек территорию Украины и пролетел над Черным морем.

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Bombardier Challenger 650 Artemis вылетел из румынской Констанцы, пролетел у берегов Крыма, а также близ Новороссийска и Сочи, после чего вернулся на авиабазу в Румынии.

Судя по всему, США привлекли новейшие средства для контроля над сосредоточением российских войск вблизи границ Украины. Вероятно, этот же самолет три дня назад совершал разведывательный полет вблизи белорусских границ, куда прибывают российские войска для участия в совместных с военными Беларусс маневрах.

Bombardier Challenger 650 Artemis создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 600. Пентагон не разглашает даже самые общие данные о разведывательных возможностях этого самолета. Известно лишь, что они значительно шире, чем у RC-135W Rivet Joint. Этот самолет стали замечать в небе Европы только в прошлом году, в частности, во время учений НАТО Baltops-2021. Считают, что Bombardier Challenger 650 Artemis сейчас проходит опытную эксплуатацию и пока официально не принят на вооружение армии США.

Что касается британского разведчика, то он имеет бортовой номер ZZ665. Самолет вылетел утром 25 января с базы Королевских ВВС Уоддингтон и вернулся на нее почти 10 часов спустя. Он пролетел над территорией Нидерландов, ФРГ, Польши, Украины и барражировал у берегов Крыма и черноморского побережья РФ.

Этот борт относится к Boeing RC-135 - семейству крупных стратегических разведывательных самолётов.

21 января "Страна" сообщала, что у линии разграничения на Донбассе заметили беспилотник и разведывательный самолет ВВС США.

А 18 января вдоль линии разграничения на Донбассе и админграницы с Крымом летал британский самолет-разведчик.