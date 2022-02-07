В МИД РФ заявили, что США и Британия выдумали угрозу вторжения Российской Федерации в Украину ради "героической борьбы", с целью совершить провокацию и объявить о своей победе.

Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, это способ отвлечь внимание от собственных кризисов и возродить имидж "непобедимых" после провала в Афганистане.

"Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчёт заказавших эту "музыку" США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей "победе". Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" о возможном вторжении России в Украину.

Также мы разбирались, как связано нагнетание темы "вторжения России в Украину" с выборами в Конгресс США.